Gagnez de l'argent avec vos dépenses grâce à Poulpeo

Le cashback, c'est quoi ?

Derrière ce nom qui peut paraître compliqué, c'est en fait tout simple : recevoir de l'argent en retour d'un achat (cash = argent, back = retour). Poulpeo vous permet donc de gagner de l'argent en vous remboursant une partie de vos dépenses en ligne. Et en plus d'être facile d'utilisation, c'est complètement gratuit, sans engagement et simple : il suffit de s'inscrire et le tour est joué.

Alors, techniquement, comment ça fonctionne ? Sur Poulpeo, il n'y a pas de montant minimum d'achats et les offres sont exprimées en pourcentage. Si vous optez pour une offre à 10% de cashback et que vous dépensez 50 euros, vous serez donc remboursé de 5€ et n'aurez dépensé que 45€. Certaines marques peuvent aussi proposer un montant fixe en euros (jusqu'à 17,50€ remboursés sur vos achats chez Sosh par exemple). Le cashback s'applique sur la totalité de votre commande, hors TVA et frais de port.

Dès que vous avez collecté un minimum de 10€, vous pouvez demander le versement de votre cagnotte, directement sur votre compte bancaire. Mieux encore, Poulpeo recense aussi les promotions et réductions en cours pour vous permettre de ne jamais louper une bonne affaire. Poulpeo est donc idéal pour vos achats de Noël mais aussi tout au long de l'année.