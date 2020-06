Top Chef 2020 : Adrien Cachot ou David Gallienne, qui doit gagner l'émission ?

Au départ, ils étaient 15. Ce mercredi 17 juin, ils ne sont plus que deux. Après l'élimination de Mallory Gabsi lors de la demi-finale, ce sont Adrien Cachot et David Gallienne qui se retrouvent en finale de Top Chef 2020. Les candidats des brigades de Paul Pairet et Hélène Darroze s'affrontent dans une épreuve spéciale : la finale a dû être reportée à cause d'une gastro et la cérémonie des couteaux a été tournée à distance. En jeu ? Jusqu'à 100 000 euros pour le vainqueur. Mais quels sont les points forts et les points faibles des candidats ? Qui voulez-vous voir gagner ?

Adrien Cachot

Adrien Cachot, c'est le "génie" de cette saison 11 de Top Chef et l'un des chouchous des internautes. Dans le concours, il a su se démarquer par ses choix audacieux et son attitude jamais vue dans le concours. Zen en toutes circonstances, le candidat de la brigade de Paul Pairet a mis du temps à briller en solo. Mais depuis sa première victoire lors de la dernière chance du 9ème épisode, Adrien a enchaîné les coups de coeur. Une belle récompense pour ce chef de 29 ans. L'un des plus gros points forts d'Adrien, c'est évidemment sa cuisine et ses idées d'associations culottées. Dans cette finale, il pourrait bien surprendre les convives grâce à des associations osées comme il en a proposé tout au long du concours. Sa capacité à sortir des sentiers battus joue forcément en sa faveur pour cette grande finale. Côté points faibles, Adrien, contrairement à David, travaille seul dans son restaurant Détour, à Paris, et devra donc cette fois gérer son équipe de commis. Adrien a aussi parfois tendance à se borner voire à se démoraliser s'il n'est pas dans le bon mood. Il faudra donc tenir le cap et s'appuyer sur ses co-équipiers pour assurer ce service.

David Gallienne

Il avait promis à Hélène Darroze de l'emmener en finale et il l'a fait ! David Gallienne est le seul étoilé de l'édition 2020 de Top Chef. Forcément un plus pour le chef du restaurant Le Jardin des Plumes, à Giverny, mais une pression aussi. Pendant le concours, David s'est démarqué grâce à sa cuisine maîtrisée, ses assiettes impeccables et ses connaissances techniques (on n'oublie pas le sublime Pithiviers réalisé lors de l'épreuve de sa cheffe ou le sucre soufflé en demi-finale). Même s'il a essuyé beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire que David a volé sa place : il a reçu plusieurs coups de coeur, en duo avec Mallory ou bien en solo comme lors de l'épreuve de Stéphanie Le Quellec sur le rougets ou bien lors de la première épreuve des quarts de finale sur le thème du brûlé. David a l'habitude de diriger une brigade, ce qui est un plus pour la finale. Face à l'audacieux Adrien, David fera-t-il preuve d'un peu de fantaisie ? Si ce n'est pas le cas, il devra maîtriser absolument son menu pour combler ce manque d'audace.

