Fratè : Thomas Ngijol dirigé par sa fille, "C'était intimidant"

Depuis ce mercredi 15 juin 2022, vous pouvez découvrir en salles le film Fratè porté par Thomas Ngijol et Samir Guesmi. Les deux acteurs y incarnent des frères qui se rencontrent pour la première fois après la mort de leur père et vont devoir vivre en colocation malgré eux en Corse. Un long métrage tourné sur l'île de beauté et réalisé par deux proches de Thomas Ngijol : son épouse, Karole Rocher, et sa fille, Barbara Biancardini. L'acteur évoque ce tournage émouvant pour lui.

"Il n'y a pas de figurants" Pour raconter cette histoire, les caméras de Karole Rocher et Barbara Biancardini se sont posées dans un vrai village corse. Pour encore plus d'authenticité, l'équipe a même demandé aux habitants de jouer la comédie. Une chose qui a été très bien acceptée, raconte Thomas Ngijol. "Ils nous ont ouvert toutes les portes du village. Il n'y a pas de figurants, c'était les vrais habitants. On a une belle récompense car ils nous ont dit qu'on avait prolongé leurs vacances d'été. On a tourné en septembre, ils avaient l'impression de continuer les vacances avec nous à travers le tournage. C'était super." a déclaré l'acteur. Publi-communiqué.