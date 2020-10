Faites entrer l'accusé de retour sur RMC Story avec des affaires inédites hallucinantes

L'émission culte est de retour avec des enquêtes inédites

Faites entrer l'accusé est de retour sur RMC Story (canal 23 de la TNT), ce dimanche 18 octobre 2020 à partir de 21h05. Depuis 20 ans, l'émission est devenue culte. 79,4% des Français ont d'ailleurs déjà vu un épisode (ce qui fait quand même 46,6 millions de personnes). Une collection de documentaires qui réunit pas moins de 250 affaires criminelles françaises. Tous les dossiers choisis pour le programme ont été définitivement jugés, toutes les voies de recours ont été épuisées. Pourquoi ? Pour ne pas interférer avec la justice.

Faites entrer l'accusé, c'est aussi 4 000 intervenants (témoins, policiers, avocats, experts...). Le but ? Donner la parole à toutes les personnes des affaires criminelles pour être au plus près de la vérité. Une exactitude des faits et différents points de vue qui ont de quoi passionner.

L'émission est aussi devenue mythique grâce à son célèbre générique. En plusieurs années, il n'a pas changé. Dès qu'il commence à la télé, il est reconnaissable entre tous. Signé Michel Legrand (qu'il avait composé pour le film Le Messager), il a été réarrangé par Ariel Wizman.

Faites entrer l'accusé avec un duo inédit : Rachid M'Barki et Dominique Rizet

Cette année, les téléspectateurs de Faites entrer l'accusé découvriront un duo inédit : Rachid M'Barki et Dominique Rizet. Le premier est journaliste et présentateur sur BFMTV et le deuxième est consultant police-justice et présentateur sur BFMTV.

"Les enquêtes inédites que nous préparons sont aussi passionnantes (si ce n'est plus) que celles déjà diffusées" a prévenu Rachid M'Barki, "Des enquêtes réalisées avec la même exigence et la même rigueur. Je n'en dirai pas plus pour ménager le suspense...".

Dominique Rizet a précisé : "Je serai plus présent à l'antenne avec plus d'interventions et de plateaux avec Rachid. Ce que j'apporterai ? Peut-être un éclairage plus moderne sur les techniques d'enquête qui continuent à évoluer, sur les lois qui, elles aussi, s'affinent avec l'évolution de la criminalité et de la politique pénale".

Des nouvelles affaires inédites

Ce dimanche 18 octobre 2020, à partir de 21h05, Faites entrer l'accusé se concentrera sur un épisode intitulé Le combat de Marie-Rose. "Christelle Blétry avait 20 ans lorsqu'elle a été tuée de 123 coups de couteau, en décembre 1996, à Blanzy, en Bourgogne" et à ce meurtre particulièrement violent s'ajoutent "une dizaine de meurtres ou disparitions de jeunes filles, en l'espace de 13 ans" dans la même région. Marie-Rose Blétry, mère de Christelle, s'est lancée dans l'enquête, craignant que le crime de sa fille termine en non-lieu.

Les téléspectateurs pourront aussi (re)découvrir l'affaire Jacques Rançon, alias le tueur de la gare de Perpignan, le meurtre d'Eva Bourseau, une étudiante de 23 ans tuée en 2015 façon Breaking Bad et trois autres affaires inédites.

Publi-communiqué.