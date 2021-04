Emilie Nef Naf réagit à la polémique sur Les Anges : "Je n'ai jamais vu de gens se droguer"

Depuis plusieurs semaines maintenant, une polémique sur l'émission Les Anges enflamme la Toile ! Angèle Salentino, Rania, Rawell, Nathanya, Sanaya, Haneia, ou encore Kim Glow affirment avoir été victime de harcèlement et de violences par certains candidats. Sarah Fraisou est venue démentir ces accusations sur le plateau de TPMP, tout comme Raphaël Pépin, qui aussi réagi aux rumeurs de drogue. D'après Angèle, Nathanya et Rania, la production fournirait des substances illicites sur le tournage des Anges.

De la drogue dans Les Anges ? Emilie Nef Naf réagit

Leurs versions sur cette affaire de harcèlement s'opposent. Aujourd'hui, de plus en plus de candidats sortent du silence pour s'exprimer à ce sujet. C'est notamment le cas d'Emilie Nef Naf, ex-candidate emblématique des Anges. Elle a accepté de réagir à la polémique en interview avec PRBK, à l'occasion de la sortie de son livre "Comme un air de Cendrillon" : "Personnellement, je n'ai jamais vu de gens se droguer devant moi. Fumer un joint, j'ai déjà vu, mais ce n'est pas ce qui me choque le plus. Après, j'ai entendu 'prostitution' ou je ne sais pas quoi..."

La maman de Mamans & Célèbres poursuit : "En même temps, c'est une télé-réalité. Si tu ne veux pas être harcelé, si tu ne veux pas être ridiculisé, si tu ne veux pas être humilié, reste chez-toi. On n'est pas là pour se faire descendre. Mais à l'école aussi, ça arrive." Angèle, Sanaya, les jumelles Rawell et Rania et Nathanya ont d'ailleurs décidé de créer le compte Instagram @metootelerealite pour les victimes de harcèlement tandis que Céline Morel et Sarah Van Elst sont en train de lancer une association pour cette cause.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.