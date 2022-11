Elite saison 7 : Manu Rios (Patrick) quitte-t-il la série ? On a la réponse définitive

Une semaine après sa sortie, la saison 6 d'Elite continue de passionner les téléspectateurs à travers le monde. En France, elle est numéro 2 du top des séries les plus suivies, juste après la nouveauté Mercredi avec Jenna Ortega. Après de nombreux départs entre les saisons 5 et 6 (Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amoros et Pol Granch ont quitté la série), les fans craignent évidemment une nouvelle vague d'adieux du côté des élèves de Las Encinas pour la saison 7. Car oui, il y aura bien une suite : Netflix a confirmé la septième saison qui verra le grand retour d'Omar Ayuso dans le rôle d'Omar et accueillera de nombreux nouveaux acteurs.

Après la fin de la saison 6, plusieurs personnages semblaient en danger. D'abord Isadora (Valentina Zenere) et Didac (Álvaro de Juana), visés par une fusillade dans la dernière scène ; mais aussi Ivan (André Lamoglia) qui était toujours dans un état grave après avoir été renversé par Sara (Carmen Arrufat). Ce n'est pas tout : dans les dernières scènes, Ari (Carla Diaz), Mencia (Martina Cariddi) et Patrick (Manu Rios) quittaient la ville en voiture avec leur père. Pour le moment, la plateforme et les créateurs d'Elite n'ont pas dévoilé le sort de tous les personnages, mais l'une des stars a donné la réponse que tout le monde redoutait.

Le départ de Manu Rios confirmé par André Lamoglia

Interrogé par Esquire, André Lamoglia a malheureusement confirmé le grand départ de Patrick, joué par Manu Rios. Sur Instagram, l'espagnol a déjà laissé entendre qu'il ne sera pas de retour, et ça se confirme donc de plus en plus, à défaut d'être officiel. Evoquant la scène où Patrick enregistre un message pour Ivan et ses adieux avec l'acteur, André Lamoglia qui, lui, sera bien dans la saison 7, a dévoilé que ce grand départ était prévu dès le début de la saison 6. "Cette saison était un adieu éternel. Chaque scène qu'on jouait ensemble c'était comme si on se disait : 'On va en profiter parce que tu ne vas plus être là', parce qu'on savait tous les deux que Manu ne serait pas dans la suivante. Après notre dernière séquence ensemble, l'équipe lui a apporté un bouquet de fleurs et ce fut un moment très émouvant" a expliqué l'interprète d'Ivan.

Des adieux qui vont briser le coeur des fans du couple Ivan/Patrick, et André Lamoglia en est conscient. "Nous sommes vraiment désolés car nous sentons que les gens aiment beaucoup le couple Patrick/Iván et c'est quelque chose qui nous excitait beaucoup" ajoute-t-il. Malgré le départ de Manu Rios, l'argentin confie aussi être toujours très ami avec lui. "Hier, nous étions ensemble, nous avons voyagé ensemble... L'amitié demeure." confie la star.

"J'avais envie de pleurer"

Evoquant le tournage de la scène de l'hôpital où Ivan est inconscient quand Patrick lui fait une sublime déclaration d'adieux, André Lamoglia a confié avoir eu beaucoup de mal à rester impassible. "Déjà en répétitions là-bas sur le plateau, j'avais la chair de poule en écoutant Manu. J'étais très triste et j'avais envie de pleurer. C'est dur d'être là les yeux fermés sans pouvoir rien faire car ça fait vraiment très mal." avoue l'acteur. Nous aussi on a envie de chialer là...