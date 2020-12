Elite saison 4 : le tournage est terminé, le créateur promet une saison explosive

Après une interruption des tournages dans le monde entier à cause de la pandémie de Covid-19, les productions ont pu reprendre aux USA mais aussi en Europe. Le tournage de la quatrième saison d'Elite a débuté en août dernier et a dû faire face à une courte pause après un test positif sur l'un des acteurs. Les prises de vues sont désormais terminées pour la nouvelle saison qui devrait marquer les départs d'au moins deux personnages.

Le tournage de la saison 4 d'Elite est terminé

C'est Netflix qui a dévoilé l'info ce mardi 22 décembre : le tournage de la saison 4 d'Elite a pris fin en Espagne ! Pour l'instant, l'intrigue de ces nouveaux épisodes reste secrète mais on sait que la série espagnole va accueillir de nouveaux acteurs pour combler les départs d'Alvaro Rico (Polo), Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu), Jorge Lopez (Valerio) et Mina El Hammani (Nadia). On ne connaît pas encore les noms des nouveaux personnages mais Carla Diaz, Martina Cariddi, Manu Rios, Diego Martin et Pol Granch ont été confirmés au casting.

En plus de l'annonce de fin de tournage, Netflix a dévoilé des photos inédites des acteurs dont une avec Itzan Escamilla (Samuel) et Miguel Bernardeau (Guzman), une autre avec le duo Omar (Omar Ayuso) / Ander (Aron Piper, vu récemment dans Après toi, le chaos) et d'autres montrant les nouveaux acteurs de la série.