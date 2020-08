Dragon Ball Z : G-Shock rend hommage à Son Goku avec une montre incroyable

Le plus classe de tous les pirates

Mais le succès créatif de cette collaboration n'est en réalité pas surprenant. En plus de Dragon Ball Z, G-SHOCK s'est également associé à une autre licence culte dans le monde du manga avec, là encore, un résultat impressionnant : One Piece.

Au programme ici ? En hommage à Luffy, le héros de cette histoire signée Eiichiro Oda, cette autre montre fourmille de clins d'oeil inattendus au plus génial de tous les pirates. Que ce soit avec la mise en scène de son chapeau de paille et l'incrustation du "Wanted" sur le cadran, ou encore - et c'est probablement l'idée la plus folle de cette création, la présence du X - sa cicatrice, lorsque les aiguilles sont placées sur 2h et 4h, rien n'est laissé au hasard. On vous laisse l'admirer, c'est du génie.

