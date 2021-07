Dita Istrefi (Les Princes) agressée et défigurée : elle se montre après l'opération au visage

Mais ensuite, celle qui était aussi dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4 sur W9 et dans 10 Couples Parfaits 4 sur TFX (où les téléspectateurs avaient plusieurs théories sur les matchs parfaits) s'est montrée avec son visage post-opération. Dita Istrefi a en effet posté des photos et des vidéos dans ses stories Snapchat et Instagram, avec un énorme pansement sur le visage. "Pourquoi tu as fait l'opération chirurgicale ? Ton visage était parfait" lui a demandé un internaute, ce à quoi elle a répondu en story Instagram : "C'est pas pour le plaisir. C'est pour réparer ma fracture".

"Ne laissez personne vous manquer de respect"

En sortant du silence sur son agression et en parlant ouvertement des violences conjugales, Dita prouve ainsi que c'est un fléau qui touche encore beaucoup trop de femmes en France et dans les monde. "Mesdames, prenez soin de vous, de votre visage, de votre corps, ne laissez personne les détruire. Ne laissez personne vous manquer de respect. L'amour c'est beau mais il y a des choses que l'on ne doit pas accepter et tolérer. Ne laissez personne vous faire croire que c'est de votre faute. Ne laissez personne diriger votre propre vie" a-t-elle expliqué sur Snapchat, "Je sais ce que c'est d'être la victime d'un manipulateur pervers narcissique. Avoir peur du moindre fait et geste. Avoir peur d'être soi-même, de ne pas être accepté comme on est, être rabaissé par un homme qu'on aime et être victime de violences physiques ou psychiques".