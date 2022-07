Demain nous appartient : un secret bien gardé sur Karim enfin dévoilé dans la série

En cinq ans, Karim a vécu pas mal d'aventures dans Demain nous appartient. Mais même s'il est l'un des personnages principaux de la série, le flic n'a pas tout dévoilé de son passé. Vous ne vous êtes peut-être jamais fait la réflexion mais on ne sait en fait rien sur sa famille, à part qu'il a été en couple avec Lou (Rani Bheemuck) et qu'ils ont une fille, Nina. Alors que Karim et Anna (Maud Becker) ont pour projet l'adoption d'un bébé, le flic va se retrouver au coeur d'une intrigue qui devrait ravir les fans.

La famille de Karim va débarquer dans Demain nous appartient

Présent à la première convention autour de DNA pour fêter les 5 ans de la série, Samy Gharbi a dévoilé à nos confrères d'Allociné que la famille Saeed va bientôt débarquer à Sète. "Il se prépare des choses sympa pour la suite. Ce que je peux dire c'est qu'ils vont enfin faire entrer la famille du personnage dans la série. C'est cool et c'est super intéressant à développer" a confié l'acteur qui n'a pas précisé quels membres de la famille de Karim seront au programme pour le moment. On imagine que le flic devrait se retrouver au centre d'une future intrigue d'ici la fin de l'année.

Mais sera-t-elle liée à l'arrivée prochaine d'un bébé ? Maud Becker qui incarne Anna a déjà prévenu que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. "Ce n'est pas pour tout de suite. C'est normal, car une adoption c'est souvent assez long. Il va encore y avoir quelques drames avant, quelques rebondissements, mais on espère que ça va s'arranger par la suite." a-t-elle confié à Allociné.