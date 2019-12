Demain nous appartient : Axel Kiener se confie sur la révélation entourant Sofia

Dans Demain nous appartient , les secrets, gardés depuis des années parfois, sont toujours dévoilés au grand jour. Pour preuve, Victoire a découvert que sa mère biologique est sa "soeur" Sandrine, Chemsa n'est pas la petite amie de Karim, mais un témoin que le flic protège ou encore que Bart est le fils d'Anna et non de Flore. Bref, on n'a pas le temps de s'ennuyer et ce n'est pas près de s'arrêter. La nouvelle intrigue de la série de TF1 nous réserve encore bien des surprises.

"La réaction de Samuel est un peu trop excessive"

Dans les derniers épisodes de Demain nous appartient, Leïla a découvert que Samuel et Aurore ont été amants il y a dix-sept ans et que Sofia n'est pas la fille de William, mais de Samuel ! Comme vous vous en doutez, ce secret va exploser. Dans une récente interview accordée à Télé Loisirs, Axel Kiener se confie sur la suite de cette folle histoire : "Comme il n'a pas réussi à avoir d'enfant avec Leïla, Samuel va vouloir devenir le père qu'il n'a jamais été. Il va vouloir rencontrer Sofia, apprendre à la connaître, faire des choses pour elle. Sa réaction est un peu trop excessive car ça lui tombe dessus !"

La vraie question est : Samuel va-t-il en vouloir à Leïla de s'être mêlée de son passé ? La réponse est non... au contraire : "Samuel va finalement la remercier car elle lui offre cette fille sur un plateau, lui qui voulait être père. Il ne lui en veut absolument pas et cela ne fait que renforcer leur relation", explique l'acteur.

"Leur but n'est pas de remplacer William"

Et Sofia dans tout ça ? Eh bien, le personnage d'Emma Smet "va avoir une réaction violente" en apprenant que Samuel est son père comme l'avoue Axel Kiener : "Au début, elle ne veut pas du tout entendre parler de lui. Mais elle va se dire qu'il y a quelque chose à explorer, il y a une curiosité de sa part. Leur but n'est pas de remplacer William, mais d'essayer de trouver une relation différente."