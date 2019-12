Demain nous appartient, le spin-off : date de lancement, acteurs... ce que l'on sait

Depuis son lancement à l'été 2017, Demain nous appartient cartonne sur TF1. A tel point que la série a été renouvelée et a eu le droit à plusieurs primes. Ce n'est pas tout puisqu'on apprenait en septembre dernier que les scénaristes réfléchissaient à un spin-off. "Il s'agirait soit d'une déclinaison directe de Demain nous appartient, soit d'une histoire totalement inédite, mais qui ferait appel à des comédiens à l'affiche ou ayant déjà joué dans Demain nous appartient.", pouvait-on lire dans Le Figaro.

Clément Rémiens (Maxime) et Hector Langevin (Bart) au casting ?

Eh bien, aujourd'hui, on en sait plus ! Selon Télé Star, TF1 serait en concertation avec la société de production Newen concernant cette série dérivée, qui s'intéressera aux jeunes. Ainsi Clément Rémiens (Maxime Delcourt) et Hector Langevin (Bart Vallorta) en seraient les personnages principaux, et pourraient être entourés des jumeaux Jessica (Garance Teillet) et Dylan Moreno (Joaquim Fossi) ou encore Marysole Fertard (Margot) qui pourrait bien faire son retour.

Date de lancement, acteurs... Ce que l'on sait sur le spin-off

"Le tournage de cette série inédite débutera au printemps prochain, dans la région de Nîmes, pour une diffusion à la fin de l'été", peut-on lire. Comme le soupçonnaient nos confrères de Puremedias, elle serait alors diffusée entre 18h50 et 19h20, à la place de la franchise Bienvenue (Bienvenue chez nous, Bienvenue au camping, Bienvenue en famille...).