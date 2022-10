Ce film qui va donner envie aux élèves de révolutionner les collèges et lycées débarque au cinéma

Les vacances de la Toussaint approchent, mais Alexandre Castagnetti va pourtant réussir à donner envie à des milliers de collégiens et lycéens de retourner au lycée le plus rapidement possible. C'est le 26 octobre 2022 que le réalisateur dévoilera le film L'école est à nous, un feel-good movie qui se présente comme un petit bonbon délicieux à savourer pour Halloween.

Les élèves révolutionnent l'école

Au programme ? Alors que Virginie Thévenot - une prof de maths aux méthodes peu conventionnelles, vient d'arriver dans un collège, elle se retrouve à gérer la permanence de l'établissement pendant que ses collègues font grève. Une responsabilité qu'elle assume pleinement en imaginant une idée hors du commun : offrir la possibilité aux élèves d'organiser les journées et matières / activités qu'ils souhaitent.

Une décision qui ne plait logiquement pas à certains enseignants, et même parents, mais qui permet à l'inverse aux jeunes de retrouver un intérêt pour l'école et de profiter de ce bouleversement pour se découvrir et se révéler en laissant parler leurs envies.

Une comédie feel-good

Un concept prometteur sur le papier qui nous offrira de très belles choses à l'écran. On peut le découvrir dans la bande-annonce, L'école est à nous - porté notamment par Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin ou encore Oussama Kheddam (mais surtout par une bande de jeunes acteurs aussi impliqués que généreux), sera marqué par un vent de folie rafraîchissant à travers des séquences à la fois drôles et émouvantes.

Véritable ode à la jeunesse et à l'espoir / créativité qu'elle incarne, ce film est là pour nous rappeler que les codes sont faits pour être brisés et que l'âge ne doit pas dicter notre niveau d'écoute.

