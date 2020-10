Bertrand Kamal (Koh Lanta 2020) a failli ne jamais participer à l'émission

C'est une saison particulière de Koh Lanta 2020, les 4 Terres qui est actuellement en cours de diffusion sur TF1. Et pour cause, peu de temps après la première émission, on apprenait le décès de l'un des candidats : Bertrand-Kamal est mort d'un cancer du pancréas le 9 septembre dernier, à seulement 31 ans. Depuis, chaque émission - qui lui est dédiée – montre un peu plus le visage de l'aventurier, très apprécié de tous. Un candidat idéal qui a failli ne jamais participer à cette saison.

Bertrand-Kamal a failli ne jamais participer à Koh Lanta

C'est ce qu'a confié Alessandro Rinaldo, un des casteurs de l'émission, dans une interview accordée au Télégramme. Ne trouvant pas de candidat idéal à ses yeux, il a alors pensé à celui qui était l'un de ses formateurs lorsqu'il étudiait dans l'animation : "Un jour, j'en ai eu assez d'ouvrir les enveloppes de candidats qui ne dégageaient rien. J'ai alors checké les 800 amis que j'avais sur Facebook, en me demandant combien pourraient faire de bons candidats". Mais s'il était "une évidence" pour lui, ce n'était pas le cas pour les "gens qui étaient au-dessus" : "À un moment, il a été éliminé. J'en connais les raisons, mais je ne peux pas les donner".

"Je voulais le remercier. La seule façon de le faire était de réaliser son rêve"

Heureusement, il a défendu sa cause et ça a payé : "J'ai juste dit que c'était un très bon candidat et que ce serait une grosse erreur de ne pas le prendre. (...) Il m'a tellement apporté quand j'étais animateur. Il m'a permis de me découvrir, m'a sauvé. Et je voulais le remercier. La seule façon de le faire était de réaliser son rêve.". Grâce à lui, l'aventurier aura pu réaliser son rêve avant de mourir... D'autant que, selon son meilleur ami Thibault, cette participation lui aura ouvert des portes dans la comédie puisqu'il aurait été approché pour jouer dans la saison 2 de Validé sur Canal+. Malheureusement, cela ne se fera jamais, la maladie aura été plus rapide...