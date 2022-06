Arthur, Malédiction : une avant-première terrifiante dans la maison hantée des Minimoys

12 ans après la sortie au cinéma d'Arthur et les Minimoys 3 - La guerre des deux mondes, l'univers enfantin de cette saga cultissime imaginée par Luc Besson fait son grand retour au cinéma dans un film d'horreur ! Arthur, Malédiction est hanté et ravira les amateurs de sensations fortes. 60 influenceurs ont été invités à découvrir le film dans la maison désormais hantée d'Arthur et les minimoys.

Oubliez le film d'aventures fantastique familial de Luc Besson, Arthur, Malédiction est interdit aux moins de 12 ans et n'a qu'un objectif : vous terrifier ! À lire aussi Paranormal Activity - The Marked Ones : affrontez la peur en visitant une maison hantée terrifiante La Malédiction Winchester : chasse aux esprits dans la plus grosse maison hantée du monde Tâches de sang, objets déplacés... Un candidat des Z'amours raconte vivre dans une maison hantée L'histoire : Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d'eux ne se doute alors qu'ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar... Arthur, Malédiction est un found footage tourné dans la maison qui a servi à Arthur et les Minimoys. A l'occasion de sa sortie au cinéma, 60 influenceurs ont été invités à le découvrir lors d'une projection exceptionnelle dans la maison-même ! C'est à voir en vidéo ci-dessus.

Arthur, Malédiction.