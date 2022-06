Arthur, Malédiction : l'univers des Minimoys de retour dans un film d'horreur, bande-annonce incroyable

Après avoir émerveillé des millions d'enfants entre 2006 et 2010 grâce à sa cultissime saga animée Arthur et les Minimoys, Luc Besson sous sa casquette de producteur s'apprête aujourd'hui à traumatiser ce public devenu ado. En effet, c'est le 29 juin 2022 que sort le film Arthur, Malédiction du réalisateur Barthélémy Grossmann, qui vous fera voir cet univers autrement.

Arthur version horreur au cinéma

Au programme ? Oubliez l'animation et l'humour familial, place cette fois-ci à du live-action et une ambiance horrifique. Comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce présente dans notre diaporama, Arthur, Malédiction suit l'histoire d'Alex, l'un des plus grands fans de la franchise Arthur et les Minimoys qui, pour son anniversaire, voit ses amis l'emmener dans la célèbre maison abandonnée qui avait servi de lieu de tournage à l'époque. Un véritable rêve pour le jeune homme qui tourne rapidement au cauchemar quand d'inquiétants personnages font leur apparition et que le sang commence à couler...

Oui, aussi improbable que celui puisse paraître sur le papier, Arthur, Malédiction - qui sera interdit aux moins de 12 ans !, a été pensé pour explorer et détourner l'univers d'une saga emblématique à travers les meilleurs codes du cinéma d'horreur. De fait, préparez-vous à un résultat unique qui devrait à la fois faire le bonheur des nostalgiques et des fans de slashers.

PS : on en parle de cette affiche qui est juste sublime ?