Appli de rencontres : les conseils de la Love Coach de Meetic

Dans son profil, il faut "se livrer authentiquement", sans pour autant tout dire

Faut-il tout dire sur son profil, sur une appli de rencontres ? Elodie Cavalier, coach en amour pour Meetic et fondatrice de Just a Better Me, a répondu à cette question (et bien d'autres) pour PRBK. La Love Coach conseille d'écrire une description où "il faut se livrer authentiquement, partager de soi", mais ce n'est "pas nécessaire de rentrer dans tous les détails de sa vie". "Il y a l'essentiel à savoir" dans un profil, pas besoin d'un roman aussi long qu'Harry Potter. Surtout que la description sur une appli, "c'est juste une première étape et après il est censé y avoir d'autres étapes", donc "au fur et à mesure qu'on gagne en confiance avec l'autre et qu'on a envie, là on peut se dévoiler un peu plus". Mais pas besoin de tout dire, tout de suite.

En revanche, "dès le profil", il faut faire comprendre si vous cherchez une histoire d'un soir comme Samantha Jones ou une histoire d'amour comme Carrie Bradshaw. Idem, "si la personne en face déteste les enfants et n'en veut pas et qu'on lui cache qu'on en a, là c'est mentir par omission", donc n'oubliez pas de partager les infos importantes au début, parce qu'il y a "des choses qui vont compter pour soi et pour l'autre".

Et si vous flippez de tomber sur un Joe comme dans You, comment faire ? Comment avoir confiance dans le profil d'un(e) inconnu(e) ? "On ne peut jamais savoir", mais "pour être dans la rencontre amoureuse on ne peut pas être toujours dans la méfiance et dans la défiance". Après, "le meilleur indicateur c'est son ressenti, c'est l'intuition", "cette petite voix qui nous fait sentir s'il y a un truc qui cloche" a précisé Elodie Cavalier, "elle ne nous trompe pas".