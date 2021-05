Anthony (Objectif Reste du Monde) sous le charme d'Adixia ? "Quand j'aime bien quelqu'un..." (EXCLU)

L'aventure d'Objectif Reste du Monde a commencé de manière mouvementée avec le règlement de comptes entre Julien Bert et Illan, la grosse dispute entre Milla Jasmine et Mujdat Saglam ou encore les retrouvailles tendues entre les ex Giuseppa et Illan ainsi qu'entre Lila Taleb et Simon Castaldi. Heureusement, les tensions se sont vite apaisées. Désormais, place aux rapprochements ! Si Illan semble apprécier Isabeau ou encore Lila, le fils de Benjamin Castaldi, lui, a mis son véto sur Isabeau.

Anthony Alcaraz flirte avec Adixia

De son côté, Anthony Alcaraz ne semble pas insensible au charme d'Adixia, d'autant plus que les deux candidats d'Objectif Reste du Monde ont une passion en commun : la musique. Il essaie quand même de flirter avec elle de manière subtile : "Je n'ai pas envie qu'Adixia ait l'idée de moi d'un mec trop arrogant. Je pense qu'elle est assez réceptive, je vois un visage heureux. Je suis content", confie l'ex de Kellyn en interview dans un extrait exclu.

En effet, Adixia semble plutôt réceptive à ses avances, mais bon, on sait déjà comment l'histoire se termine : Anthony Alcaraz va se mettre en couple avec Milla Jasmine et Adixia avec Illan, qui semblent être toujours ensemble depuis la fin du tournage. Après, nous ne sommes pas à l'abri que les deux candidats aient vécu une brève aventure dans Objectif Reste du Monde. Affaire à suivre !