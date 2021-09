Amandine Pellissard (Familles nombreuses) veut toujours un 9e enfant malgré ses fausses couches

Familles nombreuses, la vie en XXL est de retour sur TF1 ce lundi 13 septembre dès 17h30. Les fans de l'émission pourront retrouver les Gayat, les Gonzalez qui viennent d'accueillir un 8e bébé ou encore les Cordule qui vont avoir un 7e enfant. La famille Pellissard sera également au rendez-vous. Sur les réseaux sociaux, Amandine Pellissard partage tout : elle répond aux haters et se défend face à certaines critiques. Mais la mère de famille a aussi ému les internautes en dévoilant avoir été victime d'une fausse couche en juillet alors qu'elle était enceinte de son 9e enfant. Récemment, elle a confié avoir fait une autre fausse couche et expliqué pourquoi elle n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet.

Amandine Pellissard "ne renonce pas" à avoir un 9e enfant

Interrogée par TéléStar, Amandine Pellissard a dévoilé qu'elle veut toujours avoir un 9e enfant, malgré les épreuves difficiles qu'elle a traversées. "J'ai fait deux fausses couches cette année mais on ne renonce pas à un neuvième enfant. Il est déjà dans mon coeur." a expliqué la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL au magazine. Elle s'est aussi confiée sur son envie d'avoir une grande famille et explique n'avoir pas tout de suite voulu avoir une famille nombreuse. "La vie nous a guidés, et puis j'imagine que les choses lourdes que j'ai vécues enfant ont construit l'adulte que je suis devenue. J'ai un parcours chargé mais j'ai pris du recul. Je suis née quand mon fils est né, il m'a sauvé la vie" explique-t-elle.

En plus d'un 9e enfant, Amandine Pellissard a aussi un autre projet : sortir une autobiographie pour raconter son histoire. La star du petit écran a dévoilé avoir été victime d'inceste et souhaite témoigner. En juin dernier, elle a annoncé à sa communauté son intention d'écrire un livre. "J'ai envie de raconter qu'on peut s'en sortir même quand on tombe très bas." a-t-elle expliqué à TéléStar.