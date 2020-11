AliExpress valorise ses utilisateurs : témoignage de l'influenceuse Viktoria

Parle-moi de toi et raconte-moi ton parcours et tes passions !

Je m'appelle Viktoria Dalloz, j'ai 25 ans et j'habite à Paris. Je suis influenceuse depuis 5 ans, je suis passionnée par les voyages, le sport mais surtout par la mode féminine. J'aime partager mes expériences, coups de coeurs et astuces avec mes abonnés. Ma communauté est âgée de 18 à 35 ans, majoritairement féminine et très engagée. Je voyage beaucoup, j'ai ce besoin constant de découvrir des nouvelles cultures, explorer des nouveaux endroits, ce sont des purs moments de liberté, de partage et la sensation de se sentir vivante. J'adore le sport, que ce soit la boxe en passant par le yoga ou encore le tennis, je suis touche à tout, j'ai besoin de découvrir sans cesses des nouvelles choses et ce dans la mode également, sortir de ma zone de confort, essayer des nouveaux styles, mixer des matières, des genres et ce depuis toute petite ! Hyperactive vous avez dit ? Mais ça c'est générationnel je pense, les Millennials sont bercés par un lifestyle qui va vite, par la technologie qui a évoluée très rapidement. On peut obtenir facilement ce que l'on souhaite car maintenant tout est à portée de main, la manière de consommer a totalement évolué et ne cesse de croître. Nous sommes une génération en plein boom !

Depuis quand consommes-tu du AliExpress ? Et quel rôle joue AliExpress dans ton quotidien ?

Je suis grande utilisatrice d'AliExpress. Cela fait plusieurs années maintenant que j'utilise la plateforme lorsque je cherche un produit sur le web. Je me souviens de mon tout premier achat sur la plateforme c'était tout naturellement des vêtements ! Je me rappelle de cette robe blanche cintrée effet corset et manches bouffantes, déjà à la pointe de la dernière tendance, qui venait à peine de naître sur les défilés ! Évidemment depuis là, avec cette pépite parfaitement coupée et non transparente j'ai tout de suite continué à dénicher mes coups de coeur sur AliExpress. Grâce à sa simplicité d'utilisation, AliExpress a rapidement pris une place importante dans mon quotidien et selon moi contribue à améliorer le quotidien de beaucoup de consommateurs. On y trouve une multitude de produits de toutes sortes et le fait d'avoir tout sur une seule plateforme, il y a un vrai gain de temps. C'est une nouvelle façon de consommer. J'achète principalement les produits mode, accessoires de make-up qui sont des valeurs sûres. Mais j'aime également tester de nouvelles choses et AliExpress me le permet très facilement. On retrouve des produits recommandés, des articles intéressants pour faire du sport par exemple, pour la maison, ou des produits électroniques. Il y a ce côté tout-en-un, avec un panel de choix de produits immense et surtout un bon rapport qualité-prix !

Qu'est-ce que tu aimes le plus sur AliExpress ?

Le large choix de produits et le gain de temps c'est certain. AliExpress c'est aussi très instinctif et intuitif. J'utilise aussi bien la plateforme en ligne que l'application qui est très bien faite. Il y a aussi un vrai côté promotionnel (ventes flashs, promotions toute l'année), des produits très accessibles, c'est selon moi, l'endroit idéal pour faire de bonnes affaires et trouver son bonheur à coup sûr !

Qu'est-ce ce qui te plait dans la collaboration avec AliExpress notamment au travers des Livestreaming ? Comment cela se passe-il ?

Le Livestreaming est un outil proposé par AliExpress que je trouve super innovant et qui est unique en son genre. AliExpress propose ses lives chaque semaine et cela pourrait je pense devenir un rendez-vous incontournable pour les consommateurs. Il y a une vraie valeur ajoutée à faire ce live pendant lequel je partage mes "tips" et mes coups de coeur. Il y a une véritable proximité avec le consommateur car on se pose souvent un tas de questions avant d'acheter et AliExpress permet cet échange instantanément. C'est très rassurant pour le consommateur qui peut découvrir les produits et nouveautés en direct et s'identifiera plus facilement à ceux-ci. Avant un Live, je me prépare un minimum, je fais un plan de ce que je vais raconter et présenter pour que les internautes qui me regardent puissent comprendre qui je suis, mon parcours et le but de ma présence. Je laisse toujours un moment Q&A pour les échanges avec les consommateurs. J'aime avoir cette proximité avec eux car ça les rassurent et ils peuvent vraiment se projeter avant l'achat d'un produit.

Raconte-nous ta journée type en tant qu'influenceuse mode-lifestyle ?

Ma morning routine, commence par regarder mes mails et mes contrats pour ensuite partager les nouveautés du jour, les bons plans, les coups de coeur mais aussi répondre à mes messages, aux questions tout le long de la journée. Puis, je vais shooter les nouveaux looks pour créer du contenu photo et vidéo. Une fois rentrée, je me mets sur mon ordinateur et je passe la soirée à faire les montages, les retouches et à préparer le planning de la prochaine journée comme les inspirations photos, looks, lieux etc. Plancher sur les futures tendances en vogue pour toujours avoir le côté avant-gardiste !

Y'a-t-il d'autres aspects que tu apprécies tout particulièrement chez AliExpress ?

Oui, complètement ! J'apprécie aussi la transparence dont fait preuve AliExpress notamment sur l'avis des produits. La plateforme affiche tous les avis, on connait le nombre d'articles déjà vendus. Il y a une volonté d'être transparent avec le consommateur et c'est très appréciable. Nous, les Millennials, avons besoin de cette transparence et authenticité pour créer la confiance avec une marque.

Publi-communiqué