Aïssa Moments (Les Princes de l'Amour 8) : la Love Coach annonce son mariage surprise

Aïssa Moments annonce son mariage surprise

Que les candidats des Princes et Princesses de l'Amour 8 se rassurent, Aïssa Moments - la love coach de l'émission, maîtrise son sujet quand il s'agit d'amour. Elle vient en effet de le révéler sur Instagram, elle est désormais une femme mariée depuis ce samedi 5 décembre 2020.

"Ha j'oubliais, ma confrérie d'amour. Je me suis mariée hier", a-t-elle ainsi révélé dans un message inattendu (elle est habituellement très discrète sur sa vie personnelle), accompagné de photos d'elle dans sa magnifique robe blanche/dorée (voir ci-dessous). Puis, elle a ensuite précisé avec émotion, "Vous ne m'avez jamais jugé sur ma vie ni posé des questions trop intrusives. Vous m'avez toujours respecté et vraiment du fond du coeur je vous en remercie. Je me devais de partager ça avec vous".

Une love coach au passé mouvementé

Par ailleurs, Aïssa Moments a également tenu à mettre fin à une légende urbaine : non, une love-coach n'est pas immunisée contre les mauvaises histoires. Elle l'a rappelé, "C'est vrai qu'en tant que love coach j'ai toujours eu une pression indirecte de devoir avoir 10 ans de mariage etc.. Mais non j'ai aussi été blessée, trahie ou trompée". Oui, à l'instar des candidats du programme de W9, elle a elle aussi beaucoup souffert par le passé, "Quand on s'est rencontré [avec son mari] j'étais en mille morceaux, j'étais meurtrie, je ne voulais plus être en relation plus rien."

Cependant, Aïssa Moments l'a confessé avec bonheur, elle a eu la chance de tomber sur LA bonne personne, celle qu'elle tente désormais d'aider les candidats à rencontrer, "Il a pris du temps pour moi, pour m'écouter me comprendre. J'étais méfiante, j'avais peur et pas confiance du tout en plus personne mais il m'a prise comme j'étais. Il est patient et aimant par la grâce de Dieu."

Reste désormais à espérer que son expérience servira réellement à sauver le coeur de ces pauvres Princes et Princesses.