Ahmed (La Villa 6) en couple avec Mymy depuis son divorce avec Sarah Fraisou ? Il répond enfin

Entre Sarah Fraisou et Ahmed, c'est bel et bien terminé. Si certains d'entre vous espéraient l'annulation de leur divorce, vous devez être déçus de les voir se rapprocher d'autres personnes. Pendant un temps, les rumeurs annonçaient Ahmed en couple avec Lila Taleb : "Il est célibataire, je suis célibataire. Il y a beaucoup de polémiques. Nous ne sommes pas forcément en couple, mais on apprend à se connaître. On s'entend bien et puis on commence à faire des petits projets, on parle de vacances", a alors réagi la candidate d'Objectif Reste du Monde.

Ahmed et Mymy, potes ou amants ?

Leur rapprochement n'a apparemment pas duré longtemps puisque après ces confidences, Lila Taleb et Ahmed se sont affichés en pleine dispute sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, l'ex-mari de Sarah Fraisou était aperçu en compagnie d'une certaine Mymy, suivie par Leana et Julien Guirado sur Instagram. Une photo d'eux main dans la main a notamment semé le doute, comme ce message mystérieux : "C'est mignon comment les mecs deviennent des gros bébés quand ils sont seuls avec leur meuf."

Alors, Ahmed est-il en couple avec cette fameuse Mymy ? L'ex-candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 a enfin répondu à la question que tout le monde se pose en story sur Insta : "Je ne suis pas en couple", a-t-il posté. Son message a donc le mérite d'être clair, il est toujours célibataire. Certains internautes risquent quand même d'avoir du mal à croire cette révélation.