"Tu es une guerrière" : après la tentative de suicide d'Aurélie Preston, les stars de télé-réalité lui apportent du soutien

Devenue célèbre grâce à la télé-réalité, Aurélie Preston a vécu de nombreuses périodes difficiles. Celle que l'on a pu voir dans Les Marseillais en Thaïlande, dans Les Anges 8 et dans La villa des coeurs brisés 3 s'était souvent confiée sur son mal-être auparavant mais, en ce début de semaine, elle a inquiété tout le monde après avoir posté une lettre de suicide. Selon plusieurs blogueurs et Public, les pompiers seraient intervenus à temps et Aurélie Preston serait hospitalisée. Une histoire qui a touché les internautes et les stars.

Les messages des stars de télé pour Aurélie Preston

Sur Instagram, plusieurs stars de télé-réalité ont apporté leur soutien à Aurélie Preston. Parmi eux, plusieurs candidates des Anges 8 comme Jazz Correia qui a posté une photo d'Aurélie, Milla Jasmine ou encore son ennemie de l'époque, Sarah Fraisou. "C'est vrai qu'en étant plus jeunes sur les tournages, on a eu beaucoup de disputes et qu'avec le temps, je me suis excusée de mon comportement d'enfant. On a pu en parler, aujourd'hui on se soutient mutuellement dans nos projets. Tu es une belle fille avec un coeur magnifique, une belle femme ambitieuse même si la vie est parfois très dure, tu es une guerrière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, tu le sais. Je t'apporte tout mon soutien ma belle."

De son côté, Milla a écrit : "Je souhaite apporter tout mon soutien à @prestonsound qui traverse un moment très difficile. Je n'ai jamais oublié la gentille fille que tu as été avec moi dans Les Anges 8 et combien cela avait été difficile pour toi. Tu sais que j'ai toujours été de ton côté et j'espère que tu trouveras la force mentalement et l'apaisement de ton petit coeur. Allez lui envoyer tout votre amour." Jeremstar, qui a récemment interviewé Aurélie Preston a lui aussi réagi.