"Je voulais me tuer en voiture" : Aurélie Preston en larmes dans TPMP, elle donne des détails sur sa tentative de suicide

Aurélie Preston en pleurs dans TPMP, elle raconte sa tentative de suicide

En octobre dernier, Aurélie Preston postait une lettre de suicide sur ses réseaux. Mais les secours sont arrivés à temps quand elle a essayé de se donner la mort, et ils ont pu la sauver. L'ex-candidate de télé-réalité avait publié une photo d'elle pesant 32 kilos. Celle qui avait confié avoir été victime de harcèlement dans Les Anges 8 est revenue sur les problèmes rencontrés dans sa vie sur le plateau de TPMP sur C8.

En larmes, Aurélie a évoqué les "humiliations terribles" vécues sur le tournage des Anges 8. Mais elle a aussi et surtout parlé de sa tentative de suicide. Elle a donné des détails, en expliquant : "Je voulais me tuer en voiture. Ça ne se décide pas, c'est des pulsions. J'écoutais de la musique, [je roulais] à 200km/h sur une route à Montpellier avec des platanes et je me disais : 'Pourquoi je vis ?' (...) Et même aujourd'hui, je vous le dis Cyril, je suis là parce que j'ai un message à faire passer et pour ma grand-mère".

"Je trouve ça inhumain de faire vivre ça à quelqu'un"

Si le mal-être d'Aurélie Preston est toujours présent, c'est aussi parce que même en ayant arrêté la télé-réalité, cette étiquette lui colle à la peau encore aujourd'hui. "C'est triste, je trouve ça inhumain de faire vivre ça à quelqu'un. Vous vous rendez compte après, quand vous voulez vous réinsérer dans la vie" a-t-elle déclaré à Cyril Hanouna dans TPMP, "Moi je voulais vendre mes réseaux sociaux, et essayer de faire de l'immobilier. Je suis partie en Suisse, j'ai passé de super examens. J'avais 20/20, et on m'a dit : 'Non, vous êtes une personnalité publique. Vous ne pouvez pas travailler dans les assurances'. Vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça... Vous êtes cataloguée à vie. Et quand vous demandez à Google un déréférencement, et que vous payez des avocats pour ça, on vous dit non. Vous êtes un personnage publique avant d'être un être humain".