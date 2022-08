"Ils avaient droit d'avoir de la drogue" : une ex-candidate de Secret Story balance sur les coulisses de l'émission

Bien avant que Maeva Ghennam et ses potes ne dominent le game avec Les Marseillais, l'émission star de la télé-réalité en France était sans conteste Secret Story. Débarqué en 2007 sur TF1, le programme adapté de Big Brother a offert aux téléspectateurs de nombreux moments cultes et réalisé des audiences folles. 6 millions de téléspectateurs étaient par exemple devant la finale de la saison 1 ! Dix ans plus tard, la magie a disparu et la finale de la saison 11 n'a même pas réussi à attirer 600 000 personnes sur TFX. Face aux coups d'une telle émission, le clap de fin était inévitable.

"Des exhibitionnistes inconnus [qui] passent leur temps à se mettre à poil"

Assez logiquement, l'émission avait fait face à de nombreuses critiques et polémiques à son lancement. Télérama parlait par exemple d'"exhibitionnistes inconnus [qui] passent leur temps à se mettre à poil et à parler comme des charretiers alcooliques" tandis que Libé résumait le casting à "une brochette de jeunes hommes et femmes au QI siliconé".

Mais si le casting ne faisait pas l'unanimité, c'était aussi le cas de nombreux secrets, plus ou moins bidons. Plus grave, on a appris des années plus tard que certains candidats ont réussi à faire entrer de la drogue dans le jeu. Une révélation grave dont on ne peut pas douter puisqu'elle vient de Benjamin Castaldi en personne, qui s'est confié à plusieurs reprises sur cette anecdote.

Une technique bien réfléchie, la prod complice ?

L'ex-animateur de Secret Story en a par exemple reparlé en mars dernier dans TPMP : "Sur Secret Story, on savait que ça rentrait, et on cherchait à chaque fois comment c'était possible. C'est vrai qu'il y a une saison qui était très compliquée pour nous". Mais alors comment ont-ils réussi à faire entrer des produits interdits sans se faire griller devant tant de caméras ? Si tous ne brillaient pas par leur culture G, ils n'étaient visiblement pas si bêtes.

"Il y avait un système de livraison qui passait par les cols de chemise et la blanchisserie. Ils envoyaient leur linge sale et quand il revenait bien propre, il y avait de la cocaïne dans les cols" expliquait Benjamin Castaldi. Pas pour autant certain de son innocence, il ajoute : "Je ne crois pas du tout que la prod soit complice. Mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes de livraison de cocaïne, d'herbe, etc... Mais c'est inhérent à la télé-réalité depuis le début !".

"Jusqu'à la saison 3, ils avaient droit d'avoir de la drogue"

Une version confirmée par d'anciens candidats, comme Morgane Enselme, révélée dans Secret Story 5 avec Marie Garet et Ayem Nour notamment : "Dans ma saison, c'était impossible de faire entrer de la drogue parce que nos valises, en tout, elles sont fouillées trois fois". "Jusqu'à la saison 3, ils avaient droit d'avoir de la drogue de façon pas officielle mais il y a une candidate qui avait fait un malaise et, du coup, après ça, ça a été interdit complètement" a-t-elle confié dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube.

Aujourd'hui encore, plusieurs émissions actuelles sont régulièrement accusées de laisser différentes drogues circuler. On se souvient par exemple de rumeurs de drogue consommée par Greg Yega et Maeva dans Les Marseillais au Mexique, bien que les deux candidats ont vite démenti. Une chose est sûre, le fantasme de "monde de la télé = drogue" ne sort pas totalement de nulle part.